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Galatasaray, Suudi Arabistan'ta sponsorluk için görüşmelerde bulundu

Dammam,() - GALATASARAY, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için gittiği Dammam kentinde birçok büyük Suudi Arabistan şirketi ile sponsorluk için görüşmeler ve temaslarda bulundu. Suudi Arabistan Kraliyet...

Galatasaray, Suudi Arabistan'ta sponsorluk için görüşmelerde bulundu

Dammam,() - GALATASARAY, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için gittiği Dammam kentinde birçok büyük Suudi Arabistan şirketi ile sponsorluk için görüşmeler ve temaslarda bulundu.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin üyesi, mevcut kral Salman'ın yeğeni, dünyanın en zengin petrol bölgesi olan Doğu Eyaleti'nin valisi Prens Saud bin Nayef ile de Galatasaray yönetimi adına Yrd. Doç. Dr. Ural Aküzüm görüştü. Görüşmede Doğu Eyaleti'nin Ticaret Odası yetkilileri, önemli şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanları da yer aldı.

Suudi Arabistan'da yeniden yapılanan Süper Lig ile ilgili Galatasaray'ın kurumsal tecrübesinden yararlanılırken Türkiye'de spor alanında Suudi Arabistan şirketlerinin sponsorluk ve yatırımları, gelecekteki sponsorluk ve işbirliği imkanları, Galatasaray'ın dünya futbolundaki yeri konuşuldu.

Prens Saud bin Nayef, yapılan görüşmede İstanbul'da yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısından ve İzmir'deki terör eyleminden çok üzüntü duyduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu çerçevesinde, devlet tarafından futbol ve tesisleşme için 6 milyar Dolar'lık yatırım yapılıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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