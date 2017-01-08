Galatasaray, Suudi Arabistan'a gitti

ANTALYA,() - GALATASARAY, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için Dammam kentine gitti.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazılrıklarını için Antalya Belek'te bulunan sarı-kırmızılı ekip, bugün son çalışmasını gerçekleştirdi ve öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gitti. Havalimanında yoğun ilgi ile karşılanan sarı-kırmızılılardan bazı futbolcular emniyet mensupları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray ile El İttifak arasında yarın saat 19.00'da oynanacak mücadele Dammam kentindeki Prens Muhammedbin Fahd Stadı'nda oynanacak.