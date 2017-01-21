Galatasaray Sutopu Takımı, İskenderun'u 11-3 yendi

Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan U-17 Bayanlar 1'inci Lig müsabakalarında mücadele veren Galatasaray, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü'nü 11-3 mağlup etti.
İskenderun Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2 gün sürecek olan sutopu müsabakalarının ilk gününde Galatasaray, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü ile karşılaştı.
Hızlı ve kontrollü başlayan müsabakadan Galatasaray ekibi, İskenderun karşısında 11-3 skor ile galip ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yüzme havuzundaki müsabakaları izlemeye gelenler
- Sporculardan görüntüler
- Tezahürat yapanlar
- Galatasaray takımı ve İskenderun takımlarından görüntüler
- Maçtan görüntüler
HABER-KAMERA UFUK AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),()