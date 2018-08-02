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Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı

İSTANBUL () - Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışındaki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Akhisarspor ile oynayacağı 2018 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Terim...

Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarına başladı

İSTANBUL () - Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışındaki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Akhisarspor ile oynayacağı 2018 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde bireysel açma germe ve core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Son hazırlık maçı olan AEK önünde mücadele eden oyunculardan Maicon, Serdar Aziz, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Yuto Nagatomo, bu bölümün ardından yenilenme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncuların yer aldığı grup ise antrenmana sınırlı alanda çift kale pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde orta ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, 2018 TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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