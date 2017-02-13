Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verme kararı aldı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verme kararı aldı
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verme kararı aldı.
13 Şubat 2017 Pazartesi 18:27
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