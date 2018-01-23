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Galatasaray Sportif A.Ş.'de istifa

Serdar Güzelaydın istifa etti Mustafa Cengiz, "İstifa bekliyorum" demişti İSTANBUL, () Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz, bugün mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A.Ş.'de yeni bir yapılanma planladıklarını...

Galatasaray Sportif A.Ş.'de istifa

Serdar Güzelaydın istifa etti

Mustafa Cengiz, "İstifa bekliyorum" demişti

İSTANBUL, ()

Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz, bugün mazbata töreninin ardından yaptığı açıklamada, Sportif A.Ş.'de yeni bir yapılanma planladıklarını ve mevcut üyelerin istifasını rica ettiğini belirtmişti.
Bu açıklamanın ardından ilk istifa, Serdar Güzelaydın'dan geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdar Güzelaydın 23.01.2018 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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