Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...

Galatasaray - Spar Citylift Girona: 62-65

İSTANBUL, () SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Alessandro Martolini (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Petar Denkovski (Makedonya) GALATASARAY: Epoupa 4, Işıl Alben 6, Quigley 24, Dubjevic 11, Petronyte 2, Davis, Kobryn 10, Tuğb Taşçı 2, İrem...

Galatasaray - Spar Citylift Girona: 62-65

İSTANBUL, ()

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Alessandro Martolini (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Petar Denkovski (Makedonya)
GALATASARAY: Epoupa 4, Işıl Alben 6, Quigley 24, Dubjevic 11, Petronyte 2, Davis, Kobryn 10, Tuğb Taşçı 2, İrem Naz Topuz, Merve Uygul, Meltem Yıldızhan 3, Gizem Başaran
SPAR CITYLIFT GIRONA: Buch 13, Martinez 5, Mendy 5, Evans 5, Colhado 8, Alminaite, Conde 2, Romeo 9, Traore 18
1'İNCİ PERİYOT: 20-12
İLK YARI: 34-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-50
5 FAUL ALAN: 39.03 Davis (Galatasaray)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Spar Citylift Girona'ya 65-62 mağlup oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314