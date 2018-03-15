İSTANBUL /

Bu hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, son iki sezonun en çok izlenen maçı olarak ön plana çıkıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki son iki derbi maçında tribünlerde 90 bine yakın taraftar yer aldı. 2015-2016 sezonunda 45 bin 100 seyirci, geçtiğimiz sezon ise, 44 bin 501 kişi Kadıköy'deki 90 dakikayı takip etti.

İki ezeli rakip arasındaki saha içindeki rekabet, Passolig Kart Ligi ve seyirci ortalamasında da devam ediyor.

GALATASARAY SEYİRCİ ORTALAMASINI İKİ KATINA ÇIKARDI

Passolig verilerine göre Galatasaray, seyirci ortalamasını iki katına çıkardı. Geçtiğimiz sezon maçlarını ortalama 18 bin 865 taraftara oynayan sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk 25 haftasında 38 bin 885 seyirci ortalamasını yakaladı. Galatasaray, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın ortalamasını da 8 bin 439 taraftarla geçti. Galatasaray'ın bu sezon evinde oynadığı en kalabalık maç ise 49 bin 971 kişinin izlediği ligin dokuzuncu haftasındaki Fenerbahçe derbisi oldu.

FENERBAHÇE ORTALAMAYI YÜZDE 75 ARTIRDI

Ev sahibi Fenerbahçe, bu sezon iç saha maçlarında 38 bin 724 seyirci ortalamasına ulaştı. Sarı-lacivertliler geçen sezon 16 bin 405 seyirci ortalaması yakalamıştı. Ligin altıncı haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 44 bin 690 kişi tribünden izledi.

PASSOLİG KART LİGİ'NİN LİDERİ DEĞİŞTİ

Son iki sezonda Fenerbahçe'nin zirvede olduğu Passolig Kart Ligi'nde zirveyi Galatasaray devraldı. 2018 yılının ilk günlerinde 645 bin 869 olan Galatasaray Passolig Kart sayısı, 669 bin 777'ye ulaştı. 3,6 milyonu geçen Passolig Kart sahibi taraftar arasında, 667 bin 701 taraftarıyla Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin tüm illerinde de Fenerbahçe ile Galatasaray Passolig Kart sahibi taraftarlar bulunuyor.

GELİRLERDE GALATASARAY ÖNDE

Ekolig Futbol Ekonomisi'ne göre dört büyük kulüp son üç sezonda 3,8 milyar TL elde etti. Ezeli rakipler arasında en çok kazanan kulüp 1 milyar 248 milyon TL ile Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibi 1 milyar 220 milyon TL'lik geliriyle Fenerbahçe izledi. Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş ise 1 milyar 62 milyon TL gelir sağlayarak üçüncü sırayı aldı. Trabzonspor 335,5 milyon TL gelir sağlayarak dördüncü oldu.

GALATASARAYLILAR KADIKÖY'DE!

İstanbul'daki Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların ilçelere dağılımı ise ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul'da en çok Galatasaray Passolig Kart sahibi olan ilçeler arasında 'Fenerbahçe'nin kalesi' olarak bilinen Kadıköy de yer aldı. Sıralamada birinci Sarıyer, ikinci Bahçelievler olurken üçüncü de Kadıköy oldu. Fenerbahçe Passolig Kart sahibi taraftarlar ise Kadıköy, Ataşehir ve Bahçelievler'de yaşıyor.