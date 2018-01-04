Galatasaray; Şaş, Davala ve Taffarel'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL, ()

Galatasaray Kulübü, Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Şaş ile Ümit Davala, Kaleci Antrenörlüğü için ise Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."