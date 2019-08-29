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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı takım, A Grubu'nda yer alacak. Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge olacak. Şampiyonlar...

SPOR 29.08.2019, 18:09
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alacak
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı takım, A Grubu'nda yer alacak. Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri, Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi, TSİ 19.00'da Monako'da yapıldı. Galatasaray, kura çekimine dördüncü torbadan başladı. Türk temsilcisi; Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge'nin olduğu A Grubu'na katıldı. Kura çekiminde Galatasaray'ı başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak temsil etti.
Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri şu şekilde:
A GRUBU: PSG - Real Madrid - Club Brugge - Galatasaray
B GRUBU: Bayern Münih - Tottenham - Olympiakos - Kızılyıldız
C GRUBU: Manchester City - Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb - Atalanta
D GRUBU: Juventus - Atletico Madrid - Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova
E GRUBU: Liverpool - Napoli - Salzburg - Genk
F GRUBU: Barcelona - Borussia Dortmund - Inter - Slavia Prag
G GRUBU: Zenit - Benfica - Olympique Lyon - Leipzig
H GRUBU: Chelsea - Ajax - Valencia - Lille

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