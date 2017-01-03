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Galatasaray, Salih Dursun'u Antalyaspor'a kiraladı

 Sarı-kırmızılılar, Salih Dursun'a sabit transfer ücreti olan 250 bin TL ödeyecek Galatasaray Kulübü, Salih Dursun'un sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler...

Galatasaray, Salih Dursun'u Antalyaspor'a kiraladı

 Sarı-kırmızılılar, Salih Dursun'a sabit transfer ücreti olan 250 bin TL ödeyecek

Galatasaray Kulübü, Salih Dursun'un sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."

İSTANBUL /

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