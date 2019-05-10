Emre KOLTUK - Mehmet Can PEÇE / RİZE () - Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize’ye geldi.

Trabzon Havalimanı’na saat 18.00’de iniş yapan Galatasaray kafilesini bir grup sarı kırmızılı taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu, futbolcular ile fotoğraf çekildi. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan sarı kırmızılı kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüs ile Rize’de konaklayacakları otele geçti.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galatasaray kafilesinin Trabzon Havalimanı’ndan görüntüleri

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