Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, ()

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, bugün saat 16.00'da özel bir uçakla Trabzon'a hareket ettikten sonra kara yoluyla Rize geçerek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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