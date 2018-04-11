Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Galatasaray - Reyer Venezia: 90-68

İSTANBUL,() SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Jasmina Juras, Gintaras Vitkauskas, Ventsislav Velikov GALATASARAY: Epoupa 4, Davis 4, Işıl Alben 2, Dubljevic 14, Petronyte 25, Quigley 37, Tuğba 2, Kobryn 2 REYER VENEZİA: Micovic 9, Bestagno 3, Carangelo...

Galatasaray - Reyer Venezia: 90-68

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Jasmina Juras, Gintaras Vitkauskas, Ventsislav Velikov
GALATASARAY: Epoupa 4, Davis 4, Işıl Alben 2, Dubljevic 14, Petronyte 25, Quigley 37, Tuğba 2, Kobryn 2
REYER VENEZİA: Micovic 9, Bestagno 3, Carangelo 12, Kacerik, Williams 21, De Pretto 5, Ruzickova 4, Dotto 7, Little 2, Walker 5
1'İNCİ PERİYOT: 25-19
İLK YARI: 43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-47
5 FAUL ALAN: 38.34 Epoupa (Galatasaray)

Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Galatasaray kendi sahasında İtalya'nın Reyer Venezia takımını 90-68 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantaj elde etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan temsilcimiz Galatasaray, ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Quigley'nin iyi oyununu sürdürmesiyle farkın kapanmasına müsaade etmeyen sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 43-35 önde kapattı.
Üçüncü periyotta vites yükselten Galatasaray, bu çeyrekteki etkili oyunuyla farkı 21'e çıkardı ve final çeyreğine 68-47 üstünlükle girdi. Son periyotta da Quigley'nin skorer oyunuyla rahat bir performans sergileyen Galatasaray, parkeden 90-68'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi 37 sayıyla Galatasaraylı Quigley olurken, Venezia'dan Williams ise 21 sayı üretti.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Venedik kentinde oynayacak. Temsilcimiz ikinci maçı 23 sayı veya üstü bir farkla kaybetmediği sürece şampiyonluk kupasının sahibi olacak. İtalyan ekibinin rövanş maçını 22 sayı farkla kazanması halinde ise maç uzayacak.
Öte yandan dev karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim, erkek basketbol takımı başantrenörü Oktay Mahmuti, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yöneticilerden Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314