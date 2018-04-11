Galatasaray - Reyer Venezia: 90-68

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Jasmina Juras, Gintaras Vitkauskas, Ventsislav Velikov

GALATASARAY: Epoupa 4, Davis 4, Işıl Alben 2, Dubljevic 14, Petronyte 25, Quigley 37, Tuğba 2, Kobryn 2

REYER VENEZİA: Micovic 9, Bestagno 3, Carangelo 12, Kacerik, Williams 21, De Pretto 5, Ruzickova 4, Dotto 7, Little 2, Walker 5

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

İLK YARI: 43-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-47

5 FAUL ALAN: 38.34 Epoupa (Galatasaray)

Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Galatasaray kendi sahasında İtalya'nın Reyer Venezia takımını 90-68 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan temsilcimiz Galatasaray, ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Quigley'nin iyi oyununu sürdürmesiyle farkın kapanmasına müsaade etmeyen sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 43-35 önde kapattı.

Üçüncü periyotta vites yükselten Galatasaray, bu çeyrekteki etkili oyunuyla farkı 21'e çıkardı ve final çeyreğine 68-47 üstünlükle girdi. Son periyotta da Quigley'nin skorer oyunuyla rahat bir performans sergileyen Galatasaray, parkeden 90-68'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi 37 sayıyla Galatasaraylı Quigley olurken, Venezia'dan Williams ise 21 sayı üretti.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Venedik kentinde oynayacak. Temsilcimiz ikinci maçı 23 sayı veya üstü bir farkla kaybetmediği sürece şampiyonluk kupasının sahibi olacak. İtalyan ekibinin rövanş maçını 22 sayı farkla kazanması halinde ise maç uzayacak.

Öte yandan dev karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim, erkek basketbol takımı başantrenörü Oktay Mahmuti, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yöneticilerden Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.

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