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Galatasaray - Real Madrid maçında 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3'üncü haftasında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato...

SPOR 22.10.2019, 20:54
Galatasaray - Real Madrid maçında 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3'üncü haftasında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone
REAL MADRİD: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

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