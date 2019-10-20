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Galatasaray - Real Madrid maçına İtalyan hakem
Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında İspanya...
SPOR 20.10.2019, 14:28
Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.
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