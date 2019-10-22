Galatasaray - Real Madrid: 0-1 (İLK YARI)

Ata SELÇUK / İSTANBUL,() -

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRID: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

GOL: Dk. 18 Kroos (Real Madrid)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

10'uncu dakikada Belhanda'nın ara pasıyla kaleci Courtois ile karşı karşıya kalan Adnone'nin yaptığı vuruşu, Belçikalı file bekçisi son anda çeldi.

11'inci dakikada Seri'nin kullandığı duran topta Andone ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı, Courtois meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

12'nci dakikada Belhanda'nın ceza sahası içerisine gönderdiği uzun topta bomboş kalan Babel, meşin yuvarlağı kontrol edemedi.

14'üncü dakikada Benzema topu aldı ve ceza sahasına kadar sürdü. Benzema'nın pasıyla topla buluşan Rodrygo'nun vuruşu Muslera'da kaldı.

18'inci dakikada orta sahada sarı kırmızılı takımın kaybettiği topta Hazard hızlı çıktı. Benzema'yla paslaşan Hazard, ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Kroos'un vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

28'inci dakikada Kroos topla hızla ilerledi ve pasını sol kanatta bulunan Hazard'a attı. Hazard'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş Muslera'nın üzerine gitti.

38'inci dakikada Babel'in sol kanattan içeri kestiği topa Belhanda'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu Courtois kurtardı.

40'ıncı dakikada Benzema'nın vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.