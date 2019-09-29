Galatasaray-PSG maçının hakemi Szymon Marciniak

Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında, 1 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile yapacağı mücadeleyi Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

