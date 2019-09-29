Galatasaray, PSG maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında A Grubu'nda Paris Saint Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcular salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Paris Saint Germain maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



