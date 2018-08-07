Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün Akhisarspor ile oynadığı TFF Süper Kupa müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Atiker Konyaspor Kulübü, Akhisarspor - Galatasaray mücadelesinde taraftarların tribünlerde büyük hasar oluşturduğunu ve koltuklara zarar verdiğini açıklamıştı.
İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.