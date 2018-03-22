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Galatasaray - Perfumerias Avenida: 69-62

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 69-62 mağlup etti.

Galatasaray - Perfumerias Avenida: 69-62

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 69-62 mağlup etti.SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Gentian Cici, Maka Kupatadze, Uros Nikolic
GALATASARAY: Olivia Epoupa 7, Işıl Alben 10, Kaela Davis 11, Jelena Dubljevic 15, Gintare Petronyte 12, Allie Quigley 8, Ewelina Kobryn 6, Gizem Başaran, Meltem Yıldızhan, Tuğba Taşçı
PERFUMERİAS AVENİDA: Angelica Robinson 17, Krisi Tijana Givens 2, Silvia Dominguez 6, Adaora Elonu 6, Erika De Souza 1, Laura Gil 7, Kim Mestdagh 12, D'Andra Moss 11, Maria Asurmendi, Laura Nicholls
1'İNCİ PERİYOT: 18-18
İLK YARI: 36-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-48

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 69-62 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, yarı final rövanş maçında 28 Mart Çarşamba günü Pabellon Arena'da Perfumerias Avenida'ya konuk olacak.

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