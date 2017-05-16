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Galatasaray, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,() - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor'un yönetiminde gerçekleştirilen...

Galatasaray, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,() - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor'un yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladı. Daha sonraki bölümde, iki takım hâlinde topa sahip olma ve baskı çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Yasin Öztekin ve Hakan Balta, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde düz koşulara başladı. Luis Cavanda, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.
Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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