Galatasaray - Osmanlıspor maçının ardından

Fatih Terim: "Ndıaye'nin gitmemesinden yana olduğumu söylemiştim"

"Ekonomi olmadan hiçbir şey olmuyor"

"Latovlevıcı'nin ıslıklanmasına şaşırdım"

"Galatasaray böyle olmalı"

İrfan Buz: "Her şeyi denedik"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, ()

Süper Lig 19'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray, Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmanın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'in durumunu değerlendirerek, "Gomis'in konusu sakatlık. Dolayısıyla, diğer taraflara bakmayalım. Hocası olarak ben sakat olduğunu söylüyorum, herhalde bu yeterlidir. Marsilya'dan kalma bir rahatsızlığı vardı. Maçtan sonra değil ama ertesi gün hissetti. Biz de riske etmedik. Bugün de hem antrenmansız hem de tedavi görüyor diye geç soktum ama bir iki maç oynamayınca gole aç olmuş. Biz kazandıkça doymayan bir ekip olmak istiyoruz. Gomis de bunun parçasıdır. O yüzden ben oyuncumla ilgili gayet rahatım. Oyuncumun söylediği benim için aslolandır, ona inanıyorum" dedi.

TERİM: "NDIAYE'NİN GİTMEMESİNDEN YANA OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİM"

Badou Ndiaye'nin kadroya alınmaması ile ilgili olarak konuşan Terim, "Ndiaye iyi futbolcu, bizim beğendiğimiz bir isim. Ama dünkü konuşmamızda, son dönemde gelişen olaylardan dolayı konsantre olamayacağını söyledi. Yoksa Ndiaye'nin futbolculuğuna söylenecek hiçbir şey yok. Birkaç aydır maaşını almamış 23 kişi var. Dolayısıyla, yönetimlerimizin çabalarını görüyorum. Açıkçası, onların işi görülmeden transfer yapmanın iyi olmayacağı düşüncesindeyim. Neye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Kimse devre arasında iyi oyuncusunu vermez ama eksik yerlerimize de işaret etmiştim. Ben de duygusal olarak Ndiaye'nin gitmemesinden yana olduğumu söylemiştim ama kulübümü düşündüğümde bazen duygusal değil mantıksal karar vermek gerekiyor. Şu anda Ndiaye bizim oyuncumuz. Sıkıntıları aşmak için hep beraber uğraşıyoruz. Anormal bir ücretle transfer yapacak durumumuz yok. Ben yönetime, bu çocukların parası verilmeyecekse, transfer istemiyorum. Ama tüm camia, oyuncuların iyi niyetine yanıt vermeli" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"

1996 - 2000 arası dönemde de aynı ekonomik sorunların yaşandığının hatırlatılması üzerine Terim, "96-2000 yılları arasında müthiş bir yönetim tarzımız vardı. Başta Faruk Süren ve ekibi olmak üzere. Bizler ve oyuncular bu süreci çok güzel yönettik. Ancak bu iyi bir örnek değil. Aradan bu kadar yıl geçtikten sonra aynı durumda olmak hoş değil, Galatasaray'a yakışmıyor. Yine biz elimizden geleni yaparız, kimseye bir şey demeden. Halletmeye çalışıyoruz da ancak bu işin realitesi var. O zaman da dedim, ekonomi olmadan hiçbir şey olmuyor. Onları düşündüğümüzü ifade eden küçük küçük işlerle, onların hayatını kolaylaştırabilirsek, kimsenin bir şey diyecek hali yok. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Oyuncularıma teşekkür ederim, beni son derece mutlu ediyorlar. Biz de onların bu jestlerine layık olmalıyız. Burada bulunma sebebimiz, görevlerimizi yerine getirmek" diye konuştu.

"LATOVLEVICI'NİN ISLIKLANMASINA ŞAŞIRDIM"

Iasmin Latovlevici'nin maç sırasında bir grup taraftar tarafından ıslıklanmasına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Benden önceki durumu da biliyorum, bugün başladığında ben biraz garipsedim, ben bir mesaj vermiştim taraftarlarımıza, tribünlere de elimle işaret ettiğimde alkışlamaya başladılar. Tüm ekip, taraftarla birlikte önemli. Maçtan sonra istediklerini yapabilirler, ama Latovlevici çok iyi niyetle işini yapmaya çalıştı. Bugün atakta en fazla olan oyunculardan biri. Taraftarlardan rica ediyorum, tepkilerini maçtan sonraya saklasınlar. Bir hatada baskı olursa, iyi olmaz. Hakan'ın hazır olmadığını düşünürsek, tek alternatif sağ ayaklı Linnes. Ben sağ ayaklı bir isim istemiyorum. Rica ediyorum, tüm oyuncularımızı bağrımıza basarsak, daha iyi olur" dedi.

"GALATASARAY BÖYLE OLMALI"

Yellow Friday kampanyasına taraftarların büyük destek vermesi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Terim, "Bugün bizim üstünlük sağlamamız gerekirken, dengede kalmayı seçtik. Bugün daha iyi oynamamızı beklerdim. Kulüp bu sinerjiyi yakalamışken daha fazlasını beklerdim. 3 puandan memnunum, ikinci yarı çok pozisyona girdik, çok gol kaçırdık. Ama bu ortama göre daha iyi oynayabilirdik. Galatasaray böyle olmalı, herkes birbirine destek olmalı. Yöneticisi, başkanı, hocası, oyuncusu, taraftarı... Bunu görmekten son derece memnunum. Son derece memnun oldum. Hasta olmama GSStore'a gidip rağmen torunlarıma bir şeyler aldım" ifadelerini kullandı.

Terim son olarak, "Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

BUZ: "HER ŞEYİ DENEDİK"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise şöyle konuştu:

"Öncelikle Galatasaray'ı tebrik ediyorum, 3 puan aldılar. Kendi tarafımızdan baktığımızda, futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. İyi bir oyun sergiledik, net pozisyonlar yakaladık. Muslera ve Numan'ın pozisyonuna iyi bakmak gerekiyor. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. 1-0'dan sonra Aminu'nun kaçırdığı pozisyon gol olsa farklı şeyler olacaktı, olmadı. Biz oyunu çirkinleştirmek adına değil, modern bir futbol oynamak için sahaya çıktık. Galatasaray içeride oynuyor, Terim'in gelişinin ardından coşkulu oynuyor. Çok farklı bir teknik adam, örnek aldığımız bir isim. Oyun içerisinde her şeyi denedik, 5 hücumcuyla bitirdik maçı. Serdar'ın pozisyonu vardı, dönen top gol oldu maç da orada bitti. Oyun ve skor anlamında buradan 1 puanla dönmüş olsaydık hakkımız olabilirdi. Daha iyi olmalıyız, gelişmeliyiz. Bizim açımızdan önemli bir Kayserispor maçı var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Terim'in açıklamaları

- İrfan Buz'un açıklamaları

