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Galatasaray, Onyekuru'yu resmen kadrosuna kattı

İSTANBUL () - Galatasaray Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama...

Galatasaray, Onyekuru'yu resmen kadrosuna kattı

İSTANBUL () - Galatasaray Spor Kulübü, Everton'ın hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, bir sezonluk kiralama ücreti olarak Everton'a 800 bin Euro ödeneceği, oyuncuya ise 2018-2019 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verileceği kaydedildi.
Onyekuru'ya ayrıca, sarı kırmızılı takımın oynayacağı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10 bin Euro ve oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5 bin Euro ödenecek.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet  için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet  için net 5.000 Euro ödenecektir."

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