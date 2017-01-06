Galatasaray, Ontivero'nun sözleşmesini feshetti

İSTANBUL, () - GALATASARAY, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero'nun sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" ifadesi kullanıldı.