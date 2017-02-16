Galatasaray Odeabank yarı finale çıktı

Galatasaray Odeabank: 77 - Darüşşafaka Doğuş: 71
İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'u 77-71 yenerek yarı finale yükseldi ve Banvit'in rakibi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı
Galatasaray Odeabank: Micov 7, Schilb 14, Pleiss 19, Sinan Güler 17, Göksenin Köksal, Daye 12, Diebler 5, Preldzic, Alex Tyus 3
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 24, Clyburn 12, Anderson 8, Zizic 6, Bertans 11, Moerman 3, Birkan Batuk, Ender Arslan, Furkan Aldemir 3, Okben Ulubay 4, Mehmet Yağmur
1. periyot: 13-13
Devre: 35-36
3. periyot: 52-53
ANKARA /