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Galatasaray Odeabank yarı finale çıktı

 Galatasaray Odeabank: 77 - Darüşşafaka Doğuş: 71 İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'u 77-71 yenerek yarı finale yükseldi ve Banvit'in rakibi oldu. Salon: Ankara Hakemler:...

Galatasaray Odeabank yarı finale çıktı

 Galatasaray Odeabank: 77 - Darüşşafaka Doğuş: 71

İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'u 77-71 yenerek yarı finale yükseldi ve Banvit'in rakibi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı

Galatasaray Odeabank: Micov 7, Schilb 14, Pleiss 19, Sinan Güler 17, Göksenin Köksal, Daye 12, Diebler 5, Preldzic, Alex Tyus 3

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 24, Clyburn 12, Anderson 8, Zizic 6, Bertans 11, Moerman 3, Birkan Batuk, Ender Arslan, Furkan Aldemir 3, Okben Ulubay 4, Mehmet Yağmur

1. periyot: 13-13

Devre: 35-36

3. periyot: 52-53

ANKARA /

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