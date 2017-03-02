Galatasaray Odeabank-Real Madrid:87- 84

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Petros Papapetrou (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan)
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 6, Göksenin Köksal 10, Micov 12, Daye 20, Pleiss 8, Fitipaldo, Diebler 17, Tyus 10, Ege Arar 4
Real Madrid: Draper 6, Llull 10, Maciulis 2, Reyes, Ayon 10, Doncic 13, Hunter 8, Carroll 11, Randolph 16, Reyes, Taylor, Fernandez 8
1. Periyot: 25-20
Devre: 49-46
3. Periyot: 73-60
İSTANBUL () - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Real Madrid'i 87-84 yendi. Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 8. galibiyetini alırken, 24. hafta öncesi lider durumda bulunan ve 9 maçtır kaybetmeyen Real Madrid 6. yenilgisini yaşadı.