Galatasaray Odeabank - Pınar Karşıyaka: 98-82

Ata SELÇUK / İSTANBUL, ()

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil

GALATASARAY ODEABANK: Summers 16, Hardy 23, Renfroe 2, Hendrix 9, Caner 2, Ege 6, Göksenin 8, Mehmet 7, Taylor 7, Juskevicius 18

PINAR KARŞIYAKA: Erdi, Jones 17, Wood 4, Waters 28, Banic 16, Alp, Berk 2, Kennedy 12, Görkem 1, Mert, Metin 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 49-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-62

5 FAUL ALAN: 34.55 Wood (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank kendi sahasında Pınar Karşıyaka'yı 98-82 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 25-20'lik üstünlükle geçti. İkinci periyotta da hücumdaki etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar farkı 11'e çıkarttı ve devreye 49-38 önde girdi.

Üçüncü periyot, iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, bu çeyreğin de galibi 71-62 ile Galatasaray Odeabank'tı. Maçın final bölümünde rakibine skor ve oyun üstünlüğünü bırakmayan sarı-kırmızılılar, parkeden 98-82'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank ligdeki 7'nci galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 12'nci mağlubiyetini tattı.

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