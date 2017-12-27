Galatasaray Odeabank - Hapoel Bank Yahav Jerusalem: 87 - 68 

İSTANBUL,()

SALON: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Sinisa Herceg (Hırvatistan),

GALATASARAY ODEABANK: Scotty Hopson 7, Alex Renfroe 12, Dwight Hardy 13, Ege Arar 8, DaJuan Summers 13, Emir Preldzic 4, Richard Hendrix 14, Mehmet Yağmur 6, Jordan Taylor 7, Serkan Aydın 3

HAPOEL BANK YAHAV JERUSALEM: Tarence Kinsey 13, Lior Eliyahu 12, Jerome Dyson 12, Ronald Roberts 7, Yogev Ohayon, Kalin Lucas 6,Stratos Perperoglou 8, Yotam Halperin 4, Bar Timor 2, Ram Pour 2, Alen Omic 2, Austin Daye

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE:47-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-52

5 Faulle Çıkan: 39.40 Lucas (Hapoel Bank Yahav)

Galatasaray Odeabank, 7DAYS EuroCup B Grubu 10'uncu ve son hafta karşılaşmasında konuk ettiği İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip son 6 maçında 5 galibiyet alarak grubu 2'nci bitirdi ve bir üst tura yükseldi.

Maça iyi başlayan taraf konuk Hapoel Jarusalem oldu. Konuk takım hücumda daha skorer bir oyun ortaya koydu ve ilk periyodu 22-23 önde bitirmeyi başardı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, periyot boyunca rakibini 12 sayıda tuttu ve soyunma odasına 47-35'lik sonuçla 12 sayı önde gitti.

3'üncü periyotta farkın kapanmasına engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, üst üste bulduğu sayılarlar tekrardan ritmini yakaladı ve final periyoduna 15 sayılık farkla 67-52'lik skorla gitti.

Karşılıklı basketlerle geçen 4'üncü rahat bir oyun ortaya koyan Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 87-68 galip ayrıldı.