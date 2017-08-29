Galatasaray Odeabank, Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosuna katıı 

Allie Quigley, Galatasaray'da

İSTANBUL,()

Galatasaray Odeabank Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Birleşik Amerikalı guard Allie Quigley'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Euroleague ve Türkiye Lig'inde iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den Allie Quegley ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Haziran 1986 doğumlu Quigley, hem NBA'de hem de Avrupa forma giyen oyuncular arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Galatasaray Ailesi'ne katılan Alexandria "Allie" Quigley'e hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.