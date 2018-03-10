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Galatasaray Odeabank - Eskişehir Basket: 84-78

İSTANBUL, () SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural, Polat Parlak GALATASARAY ODEABANK: Taylor 11, Hardy 12, Göksenin Köksal 7, Hendrix 12, Summers 14, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur, Juskevicius 5, Renfroe 21, Preldzic ESKİŞEHİR...

Galatasaray Odeabank - Eskişehir Basket: 84-78

İSTANBUL, ()

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural, Polat Parlak
GALATASARAY ODEABANK: Taylor 11, Hardy 12, Göksenin Köksal 7, Hendrix 12, Summers 14, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur, Juskevicius 5, Renfroe 21, Preldzic
ESKİŞEHİR BASKET: Baron 11, Yunus Emre Sonsırma 3, Caner Erdeniz 6, Duncan 19, Ayres 12, Kravtsov, Buğrahan Tuncer 10, Berkay Candan 14, Doğan Şenli 3, Dorukhan Engindeniz
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 42-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-52

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Eskişehir Basket'i 84-78 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar 8'inci galibiyetini elde ederken, Eskişehir Basket ise 10'uncu kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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