Galatasaray Odeabank, Barcelona Lassa deplasmanında

İSTANBUL,() - THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında mücadelesinde Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 mücadeleden yenilgi ile ayrılan Galatasaray Odeabank'ın geride kalan 21 haftada 6 galibiyet, 15 mağlubiyet ile son sırada yer alıyor. Barcelona Lassa'nın ise 8 galibiyeti, 13 ise yenilgisi bulunduğu için 12'nci sırada bulunuyor.