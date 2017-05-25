Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçının ardından

Ergin Ataman "Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 10 bin Galatasaraylı taraftarın desteğiyle yarı finale çıkmak için mücadelemizi vereceğiz"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i 73-63 yendikleri karşılaşma sonu düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Kaybetseydik sezon tamamlanmış olacaktı. Psikolojik olarak zor maçtı. Bu sezon Anadolu Efes'e 5 maç kaybettik. Savunmamız maç boyunca agresif ve iyi performans sergiledi. Rakibin ikili oyunlarını durdurmayı başardık. Hücumda da doğru atışları bularak oynadık. İlk maça göre ribauntlarda dengeyi sağladık. Kısaların katkısı önemliydi."

Anadolu Efes ile serinin son maçını 27 Mayıs Cumartesi günü yapacaklarını hatırlatan Ataman, "Bu maçta taraftarlarımızla birlikte önemli bir atmosfer yakaladık. Şimdi cumartesi günü Anadolu Efes'in sahasında oynayacağız.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 10 bin Galatasaraylı taraftarın desteğiyle yarı finale çıkmak için mücadelemizi vereceğiz." dedi.

PERASOVİC: "GALATASARAY DAHA İYİ OYNADI"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise "Kötü bir şut yüzdesiyle oynadık, maçı kaybetmemizdeki en büyük neden buydu. Kazanmamız gereken son bir maç var. Bütün yapacağımız şeyler bu maçı kazanmak

için olacak. Kendi sahamızda olacak. Bu avantajı kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

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-Maç sonu basın toplantıları

Serhan TÜRK-İSTANBUL-