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Galatasaray - Nova KBM Branik Maribor: 3 - 0

 Voleybolda 2017 Bayanlar CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, 8'li Finaller ilk karşılaşmasında bugün Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladığı Slovenya'dan Nova KBM Branik Maribor takımını 25-23, 25-19 ve 25-15'lik setlerle...

Galatasaray - Nova KBM Branik Maribor: 3 - 0

 Voleybolda 2017 Bayanlar CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, 8'li Finaller ilk karşılaşmasında bugün Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladığı Slovenya'dan Nova KBM Branik Maribor takımını 25-23, 25-19 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin rövanşı, 23 Şubat Perşembe günü, TSİ 20.00'de, Slovenya'nın Maribor şehrinde, Sportna Dvorana Ljudski Vrt'de oynanacak.

Temsilcimiz deplasmanda rakibini yenmesi veya 3-2 mağlup olması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray rövanş maçında 3-1 veya 3-0 mağlup olması durumunda, "Altın Set" kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra, 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip, çeyrek finaldeki yerini alacak. Galatasaray turu geçmesi durumunda Budowlani Lodz (Polonya) - RC Cannes (Fransa) eşleşmesinden tur atlayacak olan takımla yarı finale kalma mücadelesi verecek.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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