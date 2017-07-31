Galatasaray, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

İSTANBUL-() Galatasaray, Ndiaye ve kulübü Osmanlıspor ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Sarı Kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Sarı Kırmızıların resmi görüşmelere başladığı N'Diaye için Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken oyuncu ile yıllık 2.2 milyon Eurondan 4 yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.