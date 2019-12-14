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Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-2

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, () STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk), Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao (Dk....

SPOR 14.12.2019, 21:58
Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-2

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, ()
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk), Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 76 Taylan Antalyalı)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail (Dk. 89 Alper Önal), Alihan, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat (Dk. 84 Moke), Faty (Dk. 77 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan, Orgill
GOLLER: Dk. 53 Feghouli, Dk. 83 Belhanda (P) (Galatasaray) - Dk. 88 İlhan Parlak (P), Dk. 90+1 Kitsiou (MKE Ankaragücü
SARI KARTLAR: Babel, Marcao (Galatasaray) - Faty, Cebrail, Kulusic (MKE Ankaragücü)
KIRMIZI KART: Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)

Süper Lig’in 15’inci haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 53'üncü dakikada Feghouli ve 83'üncü dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. Konuk Ankaragücü'nün golleri ise 88'inci dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1'inci dakikada Kitsiou'dan geldi.

8’inci dakikada Sedat’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İlhan’ın vuruşunda top yandan auta çıktı.
10’uncu dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Mariano’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Falcao’nun kafa vuruşunu kaleci Korcan son anda kornere çeldi.
31’inci dakikada Ömer’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel, pasını sağ kanatta hareketlenen Falcao’ya çıkardı. Falcao’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
52’nci dakikada Falcao’nun pasında ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla Babel’in şutunda uzak köşeye giden topu kaleci topu çıkarmayı başardı.
53’üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Feghouli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
72'nci dakikada Ankaragücü 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı bulunan Orgill, hava topu mücadelesinde Donk'a yaptığı müdahale sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
79'uncu dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Selçuk'un aşırtma pasında ceza altıpasın hemen dışında topla buluşan Nagatomu'nun vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.
81'inci dakikada Taylan'ın pasına savunma arkasına sarkan Babel'in ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
82'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Taylan Antalyalı, Kulusic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
83'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, meşin yuvarlak ve kaleci Korcan'ı farklı köşelere gönderdi: 2-0.
87'nci dakikada Ankaragücü penaltı kazandı. İlhan Parlak, ceza sahası içinde Marcao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
88'inci dakikada penaltıda topun başına geçen İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+1'inci dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan topla savunma arkasına sarkan İlhan Parlak, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu içerdeki Kitsiou'ya verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2. 
Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

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