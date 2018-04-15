Galatasaray - Medipol Başakşehir: 2-0

Ata SELÇUK/İSTANBUL,()

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando (Dk. 74 Tolga), Belhanda, Feghouli (Dk. 79 Sinan), Rodrigues, Gomis (Dk. 88 Eren)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre (Dk. 72 İrfan Can), Visca, Arda (Dk. 64 Mossoro), Elia (Dk. 79 Kerim Frei), Adebayor

GOLLER: Dk. 60 Mariano, Dk. 90+1 Adebayor (k.k.) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Mariano, Fernando, Nagatomo (Galatasaray) - Emre, Arda, Epureanu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 60'ıncı dakikada Mariano ve 90+1'inci dakikada Adebayor (k.k.) kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 60'a yükselterek haftayı lider olarak kapatırken, Medipol Başakşehir 59 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Rodrigues, Feghouli ile paslaşarak ceza sahası yayı üzerinde topla buluştu. Yıldız oyuncunun vuruşunu Volkan kornere çeldi.

15'inci dakikada Nagatomo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues topu içeri çevirdi, meşin yuvarlak Başakşehir savunmasına çarparak kornere gitti.

17'nci dakikada Feghouli'nin top kaybıyla gelişen Başakşehir atağında Clichy'nin ortasında Visca topu tekte Adebayor'a bıraktı. Adebayor meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top dışarı çıktı.

18'inci dakikada Elia sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

34'üncü dakikada Fernando'nun pasında topla buluşan Belhanda'nın şutunu Volkan kurtardı.

38'inci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.

40'ıncı dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Denayer yükselerek kafayı vurdu, top Volkan'da kaldı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada Emre topla ceza sahasına girdi. Deneyimli oyuncunun yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.

53'üncü dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

60'ıncı dakikada Mariano, Belhanda ile paslaşarak rakip ceza sahasına yanaştı ve uzaktan sol ayağıyla şutunu çekti. Brezilyalı oyuncunun vuruşu Volkan'ın sağından filelerle buluştu: 1-0.

70'inci dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Mahmut kafayı vurdu, top Muslera'da kaldı.

77'nci dakikada Tolga topla birlikte ceza sahasına girdi ve topu Gomis'e bıraktı, Gomis'in vuruşunu Volkan kurtardı.

90+1'inci dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in vuruşu Adebayor'a çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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