Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Mogadişu'da ikiz bombalı saldırı
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevkedildi
Şenol Güneş ve Aykut Kocaman...
Meclis asansöründe taciz iddiası
Meclis asansöründe tacize komik ceza
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C'nin yöneticilerinden M. A. yakalandı

Galatasaray mağlubiyetinin ardından, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ortalık karıştı

BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a...

Galatasaray mağlubiyetinin ardından, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ortalık karıştı
BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 1000 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti. Maçın oynandığı stattan geç ayrılan Bursaspor kafilesi, sivil bir otobüsle tesislere yaklaşırken tansiyon iyice yükseldi. Taraftarlar otobüse doğru koşarken, çevik kuvvet ekipleri ile taraftar arasında arbede yaşandı. Çok sayıda polis ekibi de tesislerin etrafını sararak güvenlik önlemleri alırken, Bursaspor'un taraftar gruplarından Teksas'ın lideri Selim Kurtulan ve polis arasında da tartışma çıktı. Taraftarın büyük bir bölümü daha sonra tesislerden ayrılırken, yaklaşık 100 kişilik bir grubun bekleyişi sürüyor.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftar ile polis arasında yaşanan gerilim
- Tesisten detaylar
-Genel detay

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314