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Galatasaray mağlubiyetinin ardından, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ortalık karıştı (2) - Yeniden

BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, taraftarlar tesislerden ayrıldı. Süper Lig'in 23'üncü haftasında...

Galatasaray mağlubiyetinin ardından, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ortalık karıştı (2) - Yeniden
BURSASPOR taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, taraftarlar tesislerden ayrıldı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti.
1 saat 20 dakikalık gecikmenin ardından sivil bir otobüs ile maçın oynandığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'dan ayrılan Bursaspor kafilesi, tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon yükseldi. Çevik kuvvet ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Yeşil beyazlı ekibin otobüsü ayrıca Özlüce Tesisleri'ne taraftarın bulunduğu bölgeden değil, İzmir yolu tarafından girdi. Tesislere gelen taraftarın bir bölümü kafilenin içeriye girmesinin ardından, tesislerden ayrıldı. Diğer bir grup ise bir süre daha yönetim ve futbolcular aleyhine sloganlar atmaya devam etti. Ardından bu grup da tesislerden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftar ile polis arasında yaşanan gerilim
- Tesisten detaylar
-Genel detay

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