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Galatasaray ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadı

Galatasaray son 2 yılın şampiyonu unvanıyla başladığı 2019-2020 sezonunun ilk yarısında performansıyla beklentileri karşılayamadı. Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 27 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar,...

SPOR 29.12.2019, 13:53
Galatasaray ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadı
Galatasaray son 2 yılın şampiyonu unvanıyla başladığı 2019-2020 sezonunun ilk yarısında performansıyla beklentileri karşılayamadı. Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 27 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, en kötü lig başlangıçlarından birine imza attı.
Galatasaray yeni sezona önemli transfer hamleleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar kadrosunu Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Nzonzi, Lemina, Falcao, Babel, Andone ve Emre Mor ile güçlendirip adeta yeni bir takım yarattı. Geçen sezon yaşanan 22’nci şampiyonlukta pay sahibi olan Fernando, Onyekuru, Ndiaye, Diagne ve Mitroglou ile yollar ayrıldı.
Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor’a 2-0 mağlup olarak başladı. Sarı-kırmızılılar 2’nci haftada Türk Telekom Stadyumu’nda 60’ıncı dakikada Babel’in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen 90+6’da topu ağlarında görüp İttifak Holding Konyaspor’la 1-1 berabere kaldı. 3’üncü haftada deplasmanda Kayserispor’u 3-2, 4’üncü haftada Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı 1-0 yenen Galatasaray, kötü gidişi bir nebze de olsun sonlandırdı. 5’inci haftada deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında yine 1-0 öne geçen ve ardından çok sayıda pozisyonu değerlendiremeyen Cim-Bom, 89’uncu dakikada Guilherme’nin golüyle 1 puana razı oldu. 6’ncı haftada evinde Fenerbahçe ile 7’nci haftada da deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Aslan, 8’inci haftada ligin flaş ekibi Demir Grup Sivasspor’u Andone’nin etkili performansıyla 3-2 mağlup etmeyi başardı. 9’uncu haftada kötü günler geçiren Beşiktaş’a Vodafone Park’ta 1-0 mağlup olarak rakibinin yeniden zirve yarışına girmesini sağlayan sarı-kırmızılılar, devamında Çaykur Rizespor’u ve Gaziantep FK’yı 2-0’lık skorlarla mağlup etti.
41 MAÇLIK SERİ BOZULDU
Yeniden üst sıralara ortak olmak isteyen Galatasaray, 12’nci haftada evinde Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olarak hem zirve yarışında yara aldı hem de evindeki 41 maçlık yenilmeme serisini noktaladı. 13’üncü haftada Trabzonspor deplasmanından 1-1’lik skorla 1 puanı Nagatomo’nun 90’ıncı dakikadaki golüyle alan Cim-Bom, 14’üncü haftada İstanbul’da Muslera’nın kurtarışlarıyla devleştiği maçta Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’la geçmeyi başardı. Ertesi hafta yine sahasında oynayan sarı-kırmızılılar, ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 88 ve 90+1’de yediği gollerle trajik bir şekilde puan yitirdi. 16’ncı haftada Göztepe deplasmanında 2-1 yenilen Aslan, ilk yarının son maçında ise Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor’u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ikinci devreye biraz olsun umutlu girmeyi başardı.
AVRUPA’DA HAYAL KIRIKLIĞI
Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde en fazla temsil eden kulüp konumundaki Galatasaray, bu sezonki Avrupa performansıyla ülke genelinde hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge’ün yer aldığı grubu 2 puan ve eksi 13 averajla son sırada tamamladı. Cim-Bom, 6 maçlık Şampiyonlar Ligi maratonunda ilk golünü 5’inci karşılaşmasında Club Brugge’e karşı bulabildi. Deplasmanda Real Madrid’e 6-0, Paris Saint Germain’e 5-0 kaybeden Aslan, grupta üçüncü sırayı alıp yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etme şansını ise evinde Club Brugge’den yediği son dakika golüyle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yitirdi.
TÜRKİYE KUPASI’NDA YOLUNA DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5’inci turdan katıldı. Evindeki ilk Tuzlaspor maçını sürpriz biçimde 2-0 kaybederek taraftarlarına büyük şok yaşatan sarı-kırmızılılar, deplasmandaki mücadeleyi 4-0 kazanıp son 16 turuna yükseldi.

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