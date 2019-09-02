Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Mario Lemina'nın transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.