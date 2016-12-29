İSTANBUL /
Galatasaray Kulübü, Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı
İSTANBUL /
29 Aralık 2016 Perşembe 20:44
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