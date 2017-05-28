Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Faruk Süren: "Bu safhaya gelmesi çok üzücü"

Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL, ()

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlarından Faruk Süren Galatasaray Adası'ndaki yıkım çalışmalarını öğrenerek Kuruçeşme Sahili'ne geldi. Sahilden adayı izleyen Faruk Süren "Üzücü bir hadise. Böyle bir kararın olduğunu, itiraz edildiğini biliyorum ama bunun bu safhaya geleceğini veya getirileceğini beklemiyordum.Bakalım ne olacak. Kiracıyla bir ihtilaf olduğunu biliyorum. Büyük bir ihtilaf var. Belediye yıkım kararı almış olabilir. Mahkemeler var. Bu safhaya gelmesi çok üzücü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Faruk Süren'in açıklamaları

-Adadan görüntü

-Genel ve detaylar

