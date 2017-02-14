İSTANBUL /
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırdıklarını açıkladı
İSTANBUL /
14 Şubat 2017 Salı 19:21
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