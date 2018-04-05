Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Fatinoğlu: ''Genel Kurul için 72 kişiyi göreve davet ettik''

''Galatasaray'ın dünya çapında olan adası, moloz yığınları içindedir''

''Başkan adayı olduğumda futbol takımı lider değildi''

"Finans sektörü alanında yerimizi alacağız"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,()-

Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, ''Galatasaray Genel Kurulu'nu 72 kişilik göreve davet ettik. Galatasaray'ın Mayıs ayında sunacağımız listede yıllarını dolduramayan kişiler de olacak'' dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, yönetim kurulu aday listesi ile çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına yönetimde yer alan 7 ismin yanı sıra Gençlik ve Spor Eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç da yer aldı.

Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Fatinoğlu, İstanbul Yenibosna'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, ''Resmi olarak olmasa da Ocak ayında seçilen başkan Mustafa Cengiz'in söz verdiği gibi Mayıs ayında seçim kararı alacağı inancımız tam. Biz yaklaşık 2 yıl evvel 'Galatasaray nasıl kurtulur' ile ilgili yaptığımız çalışma ile Galatasaray Genel Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla sürekli görüşmeler yaptık. Galatasaray'ın gelirlerini nasıl artırırız, Galatasaray taraftarını nasıl artırırız diye konuştuk. Sosyal medyaya baktığımızda dünyada en büyük 5 kulüpten biri Galatasaray. Dünyada nereye giderseniz gidin Galatasaray sevgisini görüyorsunuz. Böylesine bir dünya markasının dünya markasına yakışır bir şekilde yönetilmesi için proje grubu olarak yönetme kararı aldık. Bireysel yönetim yerine biz denen yönetim düşüncesi yola çıktık. 15 kişilik yönetim kurulu ile değil. Galatasaray Uluslararası bir şirket. Tek kişi ile yönetim durumu Galatasaray'ı küçültür. Bugünkü gibi içinden çıkılmaz bir durum olur'' dedi.

''GALATASARAY GENEL KURULU İÇİN 72 KİŞİYİ GÖREVE DAVET ETTİK''

Galatasaray'ın yeni yönetiminin 72 kişiden oluşacağını dile getiren Ali Fatinoğlu, ''Eski yönetimleri inceledik. Başarılı işler yapan arkadaşlarımızı da davet edeceğiz. İsimleri son anda açıklayacağız. Sportif olarak açıklamalarda bulunmak istemiyorlar. Hocamız İmparator Fatih Terim, çok özverili, çok başarılı bir şekilde takımızı çalıştırıyor ve şampiyon yapacak. Takımımızın gidişatı ile konulara girmek istemiyoruz. Bugün 'Galatasaray nasıl dünya markası olarak yönetilir'in projesi hazır. Galatasaray Genel Kurulu için 72 kişiyi göreve davet ettik. Biz Galatasaray'ın Mayıs ayında sunacağımız listede yıllarını dolduramayan kişilerde olacak. Galatasaray'ın ana projeleri ile değil, problemleri ile karşınızdayız" şeklinde konuştu.

''GALATASARAY'IN DÜNYA ÇAPINDA OLAN ADASI, MOLOZ YIĞINLARI İÇİNDEDİR''

İlk projelerinin gayrimenkullerinin sahiplenmek olduğunu kaydeden Fatinoğlu, ''Florya ve Riva satıldı. Mecidiyeköy'deki otel gelir getirmiyor. Galatasaray'ın dünya çapında olan adası, moloz yığınları içindedir. Kemerburgaz'daki yeni tesislerinin tapu konularına kadar tüm konularla ilgileneceğiz'' diye konuştu.

''BAŞKAN ADAYI OLDUĞUMDA FUTBOL TAKIMI LİDER DEĞİLDİ''

Başkanlığa aday olduğunda Galatasaray Futbol Takımı'nın lider olmadığını ifade eden Fatinoğlu, ''Galatasaray'a en zor gününde el attık. Yeterli imzanın iki katı imza geldi. Ali Fatinoğlu'nu başkan olacağına inanıyoruz diyerek verilen imzalar bunlar. Ben bu güçle yola çıktım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün ben bitti, artık biz var'' dedi.

"FİNANS SEKTÖRÜ ALANINDA YERİMİZİ ALACAĞIZ"

Düzenlediği basın toplantısında projeleri hakkında bilgiler veren Ali Fatinoğlu şöyle konuştu:

''Spor okullarını genişleteceğiz. Kazanılan rakamlarla yeni okullar yapacağız. Mağaza ve perakende sistemimiz komple değişecek ve büyüyerek dünyaya açılacak. Finans sektörü alanında yerimizi alacağız. Galatasarayımız kültürel alanda da yerini alacak. İlk kez Türkiye'de yapılacak benzersiz yayıncılık teknolojisi ile Galatasaray TV ve iletişimi yeniden yapılandırılacak. Taraftarımızla ile kulübümüz arasında her an birlikte olacağı medya teknolojisi kazandırılacaktır. AB Uyum Yasaları çerçevesinde kulübümüzün ve bağlı şirketlerinin en son teknoloji ile tam sağlayıp, veri güvenliği çalışması hayata geçirilecektir. Aynı veri güvenliği teknolojisiyle tüm Galatasaray taraftarımızın kişisel bilgileri 6698 sayılı kanun nezdinde korunacak ve kulübümüze de gelir sağlayacaktır.''

Fatinoğlu'nun başkan seçilmesi durumunda yönetime alacağı 72 kişiden 7 isim şu şekilde:

- Ali Fatinoğlu (Başkan)

- Ahu Yaşar Aydın (Denetim Kurulu)

- Emir Turgan ( Sicil Kurulu)

- Deniz Gün Önen, Gürhan Ozanoğlu (Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş)

- Mustafa Cem Özdemir ( Televizyon Yayıncılık A.Ş)

- İbrahim Bozan ( Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret A.Ş)

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