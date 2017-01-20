Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı

Galatasaray Kulübü: "Acımız çok büyük!"

 Galatasaray Kulübü, "Acımız çok büyük!" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan Suriye'nin El Bab kenti çevresindeki mehmetçiklerimize yapılan saldırıda...

Galatasaray Kulübü: "Acımız çok büyük!"

 Galatasaray Kulübü, "Acımız çok büyük!" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan Suriye'nin El Bab kenti çevresindeki mehmetçiklerimize yapılan saldırıda şehit düşen askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatan savunması için şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizdeki insanlık düşmanı saldırıları engellemek için gösterilen bu çabalar sonucu hainliklerini arttıran terör örgütlerine karşı yürütülen onurlu harekata karşılık yapılan saldırıların kahraman askerimizin ve milletimizin dirayetini zayıflatacağını sananların büyük bir yanılgı içinde olduğunu bir kez daha hatırlatırız."

İSTANBUL /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55