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Galatasaray, Konya'ya gitti

Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul,() -  Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa'da yarın oynayacağı Akhisarspor maçı için bugün Konya'ya gitti. Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim...

Galatasaray, Konya'ya gitti

Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul,() - 
Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa'da yarın oynayacağı Akhisarspor maçı için bugün Konya'ya gitti.
Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Selçuk İnan, saat 17.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Akhisarspor teknik direktörü ve takım kaptanının da yer alacağı basın toplantısına katılacak. Saat 18.00'de ise Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak bir antrenman gerçekleştirecek.
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Mariano, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğancan Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Takımın alandan görüntüsü

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