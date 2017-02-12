Galatasaray-Kayserispor maçının notları

Kadir ÇETİNÇALI-İstanbul- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki eksikler dikkati çekti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedilen maçta sakatlanan oyunculardan Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Lionel Carole maç kadrosuna alınmazken, Eren Derdiyok ise yedekler arasında şans buldu.

5 FARKLİ İSİM SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Medipol Başakehir maçının başlangıç kadrosunda 5 değişiklikle Kayserispor karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam, kupa maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden, sakatlıkları bulunan Sneijder, Selçuk İnan ve Carol'ün yanı sıra Ahmet Çalık ile Cenk Gönen'i de bu maçta ilk 11'e almadı. Kaleyi yine Muslera'ya emanet eden ve Cenk Gönen'i yedek soyunduran Riekerink, ağrıları geçen Hakan Balta'yı yeniden 11'e alıp, Ahmet Çalık'a yedekler arasında yer verdi.

TOLGA CİĞERCİ 83 GÜN SONRA SAHADA

Riekerink'in Kayserispor maçında ilk 11'de şans verdiği Tolga Ciğerci, sakatlığı sonrası uzun bir aranın ardından yeniden formasına kavuştu. Sarı-kırmızılı formayla son resmi maçına, Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıkan Tolga Ciğerci, bu müsabakanın ardından ilk kez bir resmi maçta sahaya çıktı. Tolga Ciğerci, 20 Kasım 2016 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından 83 gün sonra tekrar süre aldı.

KAR SÜPRİZİ

Galatasaray-Kayserispor karşılaşması oldukça soğuk bir havada ve zaman zaman etkili olan kar yağışı altıda oynandı. Öte yandan, Türk Telekom Arena tribünlerinde boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı izlemeye yaklaşık 20 bin sarı-kırmızılı taraftar geldi. Yine yaklaşık 150 kişilik Kayserispor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.