Galatasaray-Kayserispor maçının ardından

Jan Olde Riekerink "Kötü zamanlarda da bu tip tepkiler olabiliyor"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'a sahasında 2-1 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink, maç sonu yapılan basın toplatısında istifa soruları ile ilgili olarak "Kötü zamanlarda da bu tip tepkiler olabiliyor" dedi.

Jan Olde Riekerink "Sezon içinde bazı maçlar vardır ki kesinlikle kazanmanız gerekir. Rakiplerimizin aldığı sonuçlar ortada. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Ne yazık ki kaybettik. Kötü bir skor aldık. Yaptığımız bazı değişiklikler oldu. Sistemden ziyade başka eksikler vardı. Takımın neden etkilendiğini de anlamış değilim. Sahada hırs ve tutku eksikliği vardı. Bizim gösteremediğimiz agresifliği, Kayserispor gösterdi. Sanki üst sıralar için mücadele eden takım Kayserispor'du." ifadelerini kullandı.

Sneijder, Selçuk İnan ve Carole'ün yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Riekerink, "Yaptığımız bazı değişiklikler oldu. Sistemden ziyade başka eksikler vardı. Takımın neden etkilendiğini de anlamış değilim. Sahada hırs ve tutku eksikliği vardı. Bizim gösteremediğimiz agresifliği, Kayserispor gösterdi. Sanki üst sıralar için mücadele eden takım Kayserispor'du." diye konuştu.

Tribünlerden kendisine yönelik istifa çağrılarının hatırlatılması üzerine Hollandalı teknik adam, futbolda bunların olabildiğini dile getirdi. Profesyonel anlamda 35 yıldır futbolun içinde olduğunu aktaran Riekerink, "Bu tip şeyler futbolun doğasında var. İşler iyi giderken olumlu söylemler hoşunuza gider. Kötü zamanlarda da bu tip tepkiler olabiliyor." demekle yetindi.

Riekerink, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremediklerini belirtti. Kayserispor karşısında istedikleri performansı gösteremediklerini vurgulayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Zirve ile aramızdaki farkı kapatma açısından ayağımıza çok önemli bir fırsat geldi ancak bunu kullanamadık." şeklinde görüş belirtti.

Hollandalı teknik adam, Kayserispor önünde mağlup olma nedenlerinin kesinlikle sistem olmadığını sözlerine ekledi.

KAYSERİ CEPHESİ

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Kayserispor'un teknik sorumlusu Hakan Ertürk ise "İkinci yarı eğer pas tercihlerimizi iyi yapsaydık, maç çok erken kopacaktı." dedi.

Müsabakanın son dakikalarının stresli geçtiğini vurgulayan Ertürk, "Son bölümde 1 gol yedik. Ancak takımımız 90 dakika çok iyi mücadele etti. Takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. İkinci yarı oynadığımız maçlarda 7 puan toplayarak iyi yolda olduğumuzu gösterdik. Daha iyi şeyler yapacağız. İlerleyen haftalarda bunu göreceğiz. İnşallah en kısa zamanda alt sıralardan çıkıp, daha üst noktalarda yerimizi almaya çalışacağız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Maç sonu basın toplantıları

Kadir Çetinçalı-Serhan Türk-İstanbul-