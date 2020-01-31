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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR 31.01.2020, 14:04
Galatasaray, Süper Lig’in 20’nci haftasında pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim gözetimindeki idman, salonda yapılan core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda dinamik ısınma gerçekleştirilirken antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5’e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal taktik çalışma, son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durulurken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.
ONYEKURU VE AHMET ÇALIK ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDI
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte Henry Onyekuru ve Ahmet Çalık antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi de tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim gözetimindeki idman, salonda yapılan core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda dinamik ısınma gerçekleştirilirken antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5’e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal taktik çalışma, son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durulurken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.
ONYEKURU VE AHMET ÇALIK ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDI
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte Henry Onyekuru ve Ahmet Çalık antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi de tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.
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